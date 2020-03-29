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  29 марта 2020
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Переболевшая коронавирусом пациентка рассказала о том, как она заболела и как ее лечили в Лондоне (видео)
Евгения Тайлер
Евгения Тайлер

CentralAsia (CA) -  Евгения уроженка Белоруси, проживающая в Лондоне рассказала русской службе BBC о том, как коронавирус проявился у нее и как ее лечили в одной из больниц Лондона.

Сначала у нее появились кашель и насморк, она встревожилась и позвонила в медицинскую справочную службу. Там ее успокоили, сказав, что это, скорее всего, обычная простуда.

Через неделю Евгения стала задыхаться, и ее парень отвез ее в больницу. Взглянув на снимок легких, врач поставил диагноз – коронавирус.

«Я потеряла возможность вдохнуть в полную грудь и становилось очень страшно и тяжело. Первые симптомы у меня были простая простуда, насморк, болело горло», - поделилась она.

На видео она рассказывает о том, как обострился вирус, как ей поставили диагноз и лечили.

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