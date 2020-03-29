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  29 марта 2020
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В Узбекистане выявили 11 новых случаев COVID-19. Всего 144 человек

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 29 марта выявили ещё 11 новых случаев заражения COVID-19. Количество граждан, инфицированных коронавирусом в стране, достигло 144 человек.

По сообщению Министерства здравоохранения РУз, коронавирусная инфекция была обнаружена у еще 11 граждан. Дополнительная информация не сообщается.

Напомним, в настоящее время у 19 узбекистанцев, заразившихся коронавирусом, диагностирована пневмония, 4 – находятся в тяжелом состоянии, 4 – находятся в относительно тяжелом состоянии, 7 человек полностью выздоровели.

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