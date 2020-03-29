Министр финансов немецкой земли Гессен покончил с собой из-за коронавируса

Томас Шефер

CentralAsia (CA) - Министр финансов немецкой земли Гессен Томас Шефер покончил с собой из-за коронавируса.



«По всей видимости, он был «глубоко обеспокоен» тем, как бороться с экономическим воздействием коронавируса», - сообщает газета «Local».



«Мы в шоке, мы в неверии и, прежде всего, нам безумно грустно», - заявил премьер земли Фолькер Буффье в своем заявлении.



«Ненецкая волна» сообщает, что в субботу, 28 марта, сотрудники службы спасения обнаружили его тело на железнодорожных путях у города Хоххайм-на-Майне. Следователи предполагают, что Шефер совершил самоубийство. Политику было 54 года.



На территории земли расположен город Франкфурт-на-Майне, экономический центр Германии. В городе находятся Европейский центральный банк, Федеральный банк Германии, Франкфуртская биржа и Франкфуртская ярмарка. Франкфуртский аэропорт - один из крупнейших в Европе.



В среду, 26 марта, нижняя палата парламента Германии утвердила пакет помощи на сумму 750 миллиардов евро (814 миллиардов долларов) с целью обезопасить экономику от воздействия эпидемии коронавируса.