В Голландии врачи обзванивают стариков, чтобы узнать – готовы ли они умереть дома

CentralAsia (CA) - Голландские врачи звонят пожилым и находящимся в группе риска пациентам, чтобы проверить, готовы ли они рискнуть умереть дома в случае, если они заразятся вирусом Covid-19. Им поясняют, что в этом случае их больничную койку мог взять кто-то с более высокими шансами на выживание. Об этом сообщает газета Volkskrant.



В голландской системе здравоохранения такие разговоры обычно проводятся лицом к лицу.



Бьянка Буурман, профессор неотложной помощи пожилым людям в Медицинском центре Университета Амстердама, подчеркнула в статье, опубликованной с тремя другими коллегами, важность того, чтобы медицинские работники заранее узнали пожелания пожилых людей, если они заразятся вирусом.

«Откровение важно для таких сложных тем, пройти мимо сейчас не вариант», - сказал Буурман. «Мы на самом деле не знаем, будет ли такой разговор подпитывать страх».