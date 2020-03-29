В Голландии врачи обзванивают стариков, чтобы узнать – готовы ли они умереть дома

- Азия и мир, общество
- 23:31, 29 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Голландские врачи звонят пожилым и находящимся в группе риска пациентам, чтобы проверить, готовы ли они рискнуть умереть дома в случае, если они заразятся вирусом Covid-19. Им поясняют, что в этом случае их больничную койку мог взять кто-то с более высокими шансами на выживание. Об этом сообщает газета Volkskrant.
В голландской системе здравоохранения такие разговоры обычно проводятся лицом к лицу.
Бьянка Буурман, профессор неотложной помощи пожилым людям в Медицинском центре Университета Амстердама, подчеркнула в статье, опубликованной с тремя другими коллегами, важность того, чтобы медицинские работники заранее узнали пожелания пожилых людей, если они заразятся вирусом.
«Откровение важно для таких сложных тем, пройти мимо сейчас не вариант», - сказал Буурман. «Мы на самом деле не знаем, будет ли такой разговор подпитывать страх».