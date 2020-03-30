В Москве вводят карантин для всех жителей

CentralAsia (CA) - В Москве (Россия) вводят обязательный режим самоизоляции для всех жителей, начиная с понедельника, сообщил мэр города Сергей Собянин. Об аналогичных мерах для Подмосковья заявил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

- обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

- поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания,

- необходимости вынести бытовой мусор.

«А в ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы», - сообщается на сайте Собянина.

Как именно будет работать система спецпропусков, пока не уточняется.

Мэр также пообещал, что следить за соблюдением карантина будет «умная система контроля домашнего режима».

Новый режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из него, речь идет о том, что нельзя будет без веской причины передвигаться по городу, уточняется на сайте мэр.



Введение в Москве домашнего режима самоизоляции и другие ограничительные меры из-за распростарнения коронавируса оправданы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По данным на воскресенье, общее число заболевших в России составляет 1534, из них больше тысячи - в Москве. Скончались по меньшей мере девять человек.