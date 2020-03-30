Стратегия Монголии для сдерживания COVID-19, — The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Небольшое население Монголии может быть активом в борьбе с новой пандемией.

Глобальная пандемия COVID-19 не обошла Монголию. Болезнь, вызванная новым штаммом коронавируса, затронула все страны Восточной Азии, и число инфицированных увеличивается с каждым днем.

На момент написания этой статьи в Китае, где началась вспышка, было зарегистрировано в общей сложности 81 897 случаев, в Южной Корее - 9,332, в Японии - 1387, а в России - 1036 (По данным на воскресенье 29 марта, общее число заболевших в России составило 1534, из них больше тысячи - в Москве. Скончались по меньшей мере девять человек), (Северная Корея до сих пор отрицает существование каких-либо случаев COVID-19, хотя это ставится под сомнение).

В то же время в Восточной Азии в Монголии наименьшее количество инфицированных людей - 12 случаев.

Стратегия сдерживания правительства Монголии пока работает для страны с населением 3,2 миллиона человек, пишет обозреватель Болор Лхаажав для The Diplomat.

Уже в середине февраля, когда новый коронавирус начал распространяться в пределах границ Китая, стратегия правительства Монголии заключалась в принятии решительных профилактических мер. Отменив национальный праздник Цагаан Сар, монгольский лунный новый год, страна смогла замедлить передвижения людей между Улан-Батором и аймаками за пределами столицы. Кроме того, Монголия закрыла свои границы с Китаем и Россией, остановив приток и отток людей, и запретила международные рейсы из горячих точек, таких как Южная Корея. Эти шаги очень помогли предотвратить распространение COVID-19 в стране.

Монголия должна серьезно отнестись к COVID-19 из-за ее уязвимости. Масштабы и уровень заражения COVID-19 представляют серьезную угрозу для Монголии с медицинской, экономической и социальной точек зрения. С другой стороны, правительство Монголии смогло быстро мобилизовать целевую группу COVID-19 из 832 человек, которые контролировали 336 контрольно-пропускных пунктов по всей стране начиная с 23 февраля 2020 года.

Небольшое население Монголии потенциально облегчило отслеживание, локализацию и сдерживание распространения вируса. Правительство также смогло эвакуировать своих граждан домой из таких стран, как Южная Корея, Япония, Турция и Россия.

Первым случаем COVID-19 в Монголии был сотрудник французской энергетической компании, который 2 марта отправился в Монголию через Россию. Правительство Монголии и Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС) быстро отреагировали, сдерживая человека и людей, с которыми он был в контакте. Усилия правительства по сдерживанию были поддержаны общественностью, которая уже была предупреждена к середине февраля. Монголы узнали о возрастающей серьезности вспышки и уязвимости, показанных в Китае, Южной Корее и Италии.

Монголия активно поддерживает другие страны в борьбе с COVID-19. Визит президента Монголии Баттулги Халтмаа в Китай 27 февраля был расценен как пример самой реальной поддержки Китая, который в то время находился в самой трудной части его борьбы за сдерживание COVID-19. В поддержку борьбы Китая с вирусом Монголия пожертвовала 30 000 овец. Монголия также получает помощь от других стран. Соединенные Штаты, являясь пятым стратегическим партнером Монголии, предоставили финансовую поддержку в размере 1,2 млн.долл. США для борьбы с COVID-19 в Монголии.

24 марта в интервью местному информационному агентству начальник Главного управления по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) генерал-майор Т.Бадрал, заявил, что «В борьбе с COVID-19 Монголия не находится в состоянии чрезвычайной ситуации. В соответствии с решением Секретариата Кабинета Министров Монголии, ГУЧС работает на этапе «повышенной осведомленности» по сдержанию COVID-19».

Далее он рассказал о ситуации в Монголии: «По состоянию на 24 марта 2020 года в карантине находятся 2034 человека; однако ожидается, что их число будет расти, поскольку монголы должны вернуться домой из-за границы. Среди девяти аймаков, которые в настоящее время используют карантинные сооружения, в аймаке Баян-Өлгий [в самой западной части Монголии] проживает наибольшее количество людей [в карантине], около 360».

22 марта 2020 года Секретариат правительства Монголии созвал экстренное заседание и принял решение закрыть школы и общественные мероприятия до 30 апреля. В настоящее время правительство ожидает возвращение около 750 монгольских граждан из-за рубежа. Самые ранние прибытия прибудут из Южной Кореи 2 апреля, а из Японии 3 апреля. Те, кто прибывает, будут помещены на карантин в течение 21 дня, согласно недавнему правительственному решению о сдерживании COVID-19. Успешная мобилизация правительства Монголии и его целевой группы по поиску зарегистрированных граждан за границей продолжает играть решающую роль в усилиях по сдерживанию.

Благодаря целевой группе COVID-19 ГУЧС и ее усилиям к настоящему времени Монголия смогла сдержать распространение вируса среди своего небольшого населения.