В Туркменистане магазины ввели лимит на безналичную покупку продуктов

CentralAsia (TM) - Государственные магазины в столице Туркменистана ввели ограничения на сумму покупки продуктов по безналичном расчету. Как сообщают корреспонденты Азатлыка ограничение вступило в силу 28 марта.

"Введено ограничение- лимит на покупку продуктов по карточкам. Можно в день покупать только на 80 манатов. После чего карта блокируется", - сообщил вечером 28 марта один из корреспондентов Азатлыка.

По курсу Центрального банка Туркменистана 3,5 маната составляют $1.

По словам другого корреспондента Азатлыка, который ссылается на распоряжение Министерства торговли, в ведении которого находятся государственные продуктовые магазины, по новым правилам, следующую покупку по банковской карте можно совершить не ранее чем через 48 часов после предыдущей.

Кроме того, как отмечают корреспонденты Азатлыка, оплатить приобретаемые продукты, можно только собственной картой: "Супруги не могут оплатить банковской картой друг за друга. Запрещено.

Только каждый за себя".

В настоящее время на фоне дефицита продуктов питания, наличия нормы отпуска и больших очередей, государственные магазины продают некоторые виды продовольствия только за безналичный расчет. "Раньше пожилым людям, пенсионерам с пенсионными книжками продукты продавали без очереди и за наличные деньгами, сейчас им тоже запретили, только с банковской карты", - сообщил 29 марта корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

По словам корреспондентов Азатлыка, в государственных магазинах по прежнему сохраняются очереди за хлебом, мукой, растительным маслом, яйцами и куриными окорочками. Продукты отпускаются на каждого покупателя в ограниченном количестве, продажа осуществляется в ограниченное время.

В частных торговых точках цены на продовольственные и промышленные товары в несколько раз выше по сравнению с государственными магазинами. По этой причине государственные магазины пользуются большим спросом среди населения. В условиях ухудшения материального положения населения, подавляющая часть жителей страны зависит от товаров по субсидированным ценам.

Продолжительный продовольственный кризис в Туркменистане был усугублен мерами властей по борьбе с распространением коронавируса. Несмотря на заявления властей об отсутствии заболевания в стране, закрыты границы, существенно ограничен въезд в столицу и передвижение внутри страны, закрываются предприятия в том числе по производству продуктов питания.