Цена на американскую нефть WTI упала до $20 за баррель

CentralAsia (CA) - Цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на торгах больше чем на 8,5% на фоне новостей о продолжении распространения коронавируса COVID-19.



Стоимость барреля опустилась ниже $20, обновив минимум с 11 февраля 2002 года. Это данные лондонской биржи ICE.



Цена фьючерса на нефть марки Brent падала на торгах на бирже ICE почти на 8% — до $23,1 за баррель. Позже стоимость немного увеличилась. Последние данные – $20,3.



Напомним, 27 марта нефть марки Brent обновила минимум 2003 года, упав ниже $25.