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  30 марта 2020
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Цена на американскую нефть WTI упала до $20 за баррель

CentralAsia (CA) -  Цена нефти марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на торгах больше чем на 8,5% на фоне новостей о продолжении распространения коронавируса COVID-19.

Стоимость барреля опустилась ниже $20, обновив минимум с 11 февраля 2002 года. Это данные лондонской биржи ICE.

Цена фьючерса на нефть марки Brent падала на торгах на бирже ICE почти на 8% — до $23,1 за баррель. Позже стоимость немного увеличилась. Последние данные – $20,3.

Напомним, 27 марта нефть марки Brent обновила минимум 2003 года, упав ниже $25.

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