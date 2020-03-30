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  1 апреля 2020
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В Узбекистане запустили предварительный онлайн-тест на коронавирус

CentralAsia (UZ) -  С целью информирования широкой общественности о коронавирусе (COVID-19) и принимаемых мерах по его нераспространению Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана совместно с Единым интегратором UZinfocom и Министерством здравоохранения создана возможность сдать предварительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба министерства по развитию информационных технологий и коммуникаций.

Сдать тест можно через официальный веб-сайт — www.coronavirus.uz.

Тестовые вопросы были подготовлены совместно специалистами Министерства здравоохранения и учёными-специалистами в области вирусологии.

Напомним, что на утро 30 марта в Узбекистане зарегистрировано 144 случая коронавируса, из них - 2 летальных и 7 выздоровевших.

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