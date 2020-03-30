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  30 марта 2020
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Сегодня количество зараженных коронавирусом в мире перевалило за 700 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  Согласно статистике ВОЗ на 30 марта, количество зараженных коронавирусом в мире составило 722,1 тыс. человек.

Из них умерло 33,9 тыс. человек, выздоровело — 151,7 тыс.

По числу зараженных вирусом на первом месте все также стоит Америка — 142,1 тыс. человек, затем Италия — 97,6 тыс, на третьем месте Китай — 81,4 тыс. человек.

Антирекорд по количеству умерших пациентов принадлежит Италии, в стране умерло больше 10 тыс. человек, в Испании — 6,8 тыс, в Китае — 3,3 тыс.

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