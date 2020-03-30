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  30 марта 2020
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Китай отправил медикаменты для Монголии в борьбе с COVID-19

CentralAsia (MNG) -  В субботу, 28 марта, Китай передал Монголии защитные медикаменты на сумму 830 000 юаней (116 961 долл. США), чтобы помочь в борьбе с пандемией COVID-19.

Медикаменты включают в себя 500 000 масок и 5000 наборов для быстрого нуклеинового тестирования на коронавирус COVID-19.

«Пандемия COVID-19 стала глобальной проблемой. Правительство и народ Китая будут и впредь стоять и работать с Монголией в борьбе с этой болезнью», - заявил посол Китая в Монголии Цай Вэньруи в своем выступлении на церемонии пожертвования.

«Я хотел бы выразить свою искреннюю благодарность китайской стороне за предоставление столь необходимых предметов снабжения, как наборы для быстрого тестирования, защитные костюмы и хирургические маски», - сказал вице-премьер-министр Монголии Энхтувшин Өлзийсайхан, который также возглавляет Государственную комиссию по чрезвычайным ситуациям.

«Мы рады, что под сильным руководством китайского правительства китайцы начали контролировать эпидемию COVID-19, тысячи пациентов с COVID-19 были вылечены, а жизнь людей постепенно нормализовалась по всему Китаю. Я хочу подчеркнуть, что это дает монгольскому правительству и народу уверенность в том, что мы все можем победить в эпидемии», - сказал Энхтувшин.

По состоянию на субботу, 28 марта, в Монголии в общей сложности 12 человек, включая гражданина Франции и 11 граждан Монголии инфицированы COVID-19.

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