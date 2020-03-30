Все аэропорты Узбекистана приостановили работу

CentralAsia (UZ) - С 30 марта в Узбекистане все аэропорты приостанавливают свою работу. Такое решение было принято Специальной республиканской комиссией по предотвращению проникновения и распространения коронавируса.

«С 00:01 часов 30 марта 2020 года до 00:01 часов 20 апреля 2020 года все аэропорты Узбекистана приостанавливают свою работу и полностью прекращается авиасообщение», – говорится в официальном сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерством иностранных дел Узбекистана, посольствами и консульскими учреждениями республики совместно с причастными министерствами, ведомствами и компаниями проводится работа по организации чартерных авиарейсов для их выезда на родину.

На днях сообщалось о том, что более сотни узбекистанцев последние десять дней живут в московском аэропорту «Внуково» и ждут чартерного рейса на родину. Аналогичная ситуация наблюдалась и в аэропорту Стамбула. Что будет с чартерными рейсами, которые должны вывозить граждан Узбекистана из-за рубежа, пока не ясно.

Также узбекистанцам с 30 марта запретили пользоваться личным транспортом. С 06.00 30 марта по 00.01 20 апреля по всему Узбекистану будет запрещено пользоваться транспортом в личных целях.

Сообщается, что личным транспортом разрешается пользоваться только в экстренных случаях (роды, серьезные травмы и другие ситуации, представляющие опасность для жизни человека).