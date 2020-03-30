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  30 марта 2020
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В Таджикистане матч за суперкубок страны пройдет без зрителей
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CentralAsia (TJ) -  Решением Федерации футбола Таджикистана, матч за суперкубок страны, в котором сойдутся действующий чемпион и обладатель Национального Кубка «Истиклол» и серебряный призер чемпионата Таджикистана прошлого сезона «Худжанд», пройдет без зрителей, сообщает Asia-Plus со ссылкой на официального сайта федерации.

Меры приняты в целях защиты здоровья населения. Ранее Министерство здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана рекомендовало уменьшить массовые мероприятия в стране из-за угрозы коронавируса.

ФФТ поддержала данную рекомендацию и, в целях предосторожности, матч за суперкубок страны с участием «Истиклола» и «Худжанда», который состоится 4 апреля на Центральном стадионе Душанбе было решено провести без зрителей.

Также матчи чемпионата Таджикистана среди команд высшей лиги, который стартует 5 апреля, временно будут проходить без зрителей.

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