Если от вируса умрут от 100 до 200 тыс. американцев, то это будет хорошая работа, - президент США Трамп

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции прокомментировал прогнозы относительно ожидаемой смертности среди американцев от пандемии COVID-19.

«Говорят от этого умрут 2,2 млн. людей. Если мы сможем отпустить эту цифру до 100 тыс., это ужасная цифра. Может быть даже еще ниже, мы говорим от 100 тыс. до 200 тыс., тогда мы все сделаем хорошую работу», - сказал президент Трамп.

До этого директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи озвучил прогноз, что в результате эпидемии коронавируса может умереть «от 100 тыс. до 200 тыс.» американцев. Эту цифру главный инфекционист США озвучил 28 марта в программе «State of the Union» на телеканале CNN.

“If we have between 100,000 and 200,000 we’ve all together done a very good job,” Trump says, about up to 200,000 Americans dying of #COVID19.pic.twitter.com/ricnlAbKKK — Jason Sparks (@sparksjls) March 30, 2020