Китай объявил об остановке эпидемии COVID-19 в стране

CentralAsia (CA) - Эпидемию коронавирусной инфекции внутри Китая в целом удалось остановить. Об этом сообщает Синьхуа, ссылаясь на официального представителя Национальной комиссии по здравоохранению Ми Фэн.

Официальный представитель Национальной комиссии здравоохранения Ми Фен заявил, что вероятность распространения эпидемии на материковой части Китая остается относительно высокой.

Ми добавил, что местная передача COVID-19 была в основном заблокирована, при этом количество существующих случаев заболевания внутри государства упало ниже 3000.

По словам Ми, Китай будет и далее наращивать усилия по предотвращению и своевременному выявлению, изоляции новых случаев с целью не допустить новых вспышек.

Первые случаи заболевания COVID-19 были зарегистрированы в городе Ухань в конце декабря прошлого года. Месяц спустя, когда число заболевших достигло нескольких сотен человек. Власти закрыли на карантин Ухань и несколько соседних городов. Большинство ограничительных мер были сняты в течение марта.

Всего в стране заразились 82 тысячи человек, в 3,3 тысячи случаев болезнь завершилась летальным исходом.