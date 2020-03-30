Минздрав Монголии и Facebook заявили о совместной борьбе с фейками относительно коронавируса

CentralAsia (MNG) - Минздрав Монголии и компания Facebook заявили, что вместе работают по противодействию дезинформации о коронавирусе.

Минздрав Монголии получил спонсорскую поддержку от Facebook, чтобы помочь ему начать кампанию по информированию общественности о COVID-19 на платформе социальных сетей.

Facebook предоставил бесплатную рекламную поддержку министерству здравоохранения, которое в настоящее время сотрудничает с другими правительственными департаментами, включая Управление по коммуникациям и информационным технологиям (УКИТ), чтобы держать монгольских людей в курсе последней и наиболее авторитетной информации, касающейся ситуации с COVID-19.

Компания ранее заявила, что мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также совместно противодействуем мошенничеству и распространению дезинформации относительно вируса, размещаем достоверный контент в наших сетях, а также представляем важную новую информацию в координации с государственными управлениями здравоохранения по всему миру.

Общественная образовательная кампания, начатая министерством здравоохранения через официальную проверенную страницу Facebook (www.facebook.com/www.mohs.mn), направлена на получение точной информации о COVID-19 в целях борьбы с распространением дезинформации, связанной с коронавирусом. Министерство здравоохранения также предоставляет в режиме реального времени обновленную информацию от национальных органах здравоохранения и организаций здравоохранения и будет предлагать ресурсы и советы населению Монголии о том, как сохранить здоровье, предотвратить вспышку вируса и поддержать свою семью и общество.

Компания Facebook также предоставила набор интерактивных креативных ресурсов, в том числе полезные советы по профилактике COVID-19 и способы обнаружения дезинформации, чтобы люди могли минимизировать панику. Министерство здравоохранения и УКИТ также создали специальную целевую группу для работы с экспертами из общественных групп по политике и рекламе Facebook, чтобы обеспечить эффективную и действенную кампанию общественного образования Монголии по использованию COVID-19.

Министр здравоохранения Монголии Д.Сарангэрэл отмечает, что важно иметь авторитетные факты и цифры, касающиеся протоколов общественного здравоохранения и мер предосторожности, с целью уменьшения беспокойства и опасений среди населения по поводу этой болезни. «Facebook является крупнейшей социальной медиа-платформой в мире, и правительство Монголии хочет признать усилия Facebook по сотрудничеству с различными правительствами по всему миру, включая Монголию, чтобы помочь информировать и просвещать общественность, чтобы мы все могли лучше понимать вспышку COVID-19, которая является беспрецедентным кризисом, с которым сейчас сталкивается мир», - сказала министр здравоохранения Д.Сарангэрэл.

"Правительство продолжит сотрудничать с Facebook в аспектах просвещения в области общественного здравоохранения и борьбы с дезинформацией, особенно с пресечением любых постов, связанных с коронавирусом, которые представляют непосредственный риск физического вреда для людей в Монголии, включая многих пользователей Facebook. Кризис COVID-19 также служит важным временем, когда так много людей полагаются на социальные сети, чтобы поддерживать связь со своими семьями и друзьями и получать информацию о пандемии в режиме реального времени. Роль Facebook для Монголии и всего мира важна как никогда. Мы продолжаем надеяться на сотрудничество с Facebook для улучшения будущего монгольского народа", - сказал министр.