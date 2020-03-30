Причина внезапного карантина в Москве – в мэрии города были взбешены роликами с гуляющими на шашлыках москвичами

CentralAsia (KZ) - Вечером в воскресенье мэр Москвы (Россия) внезапно объявил о введении всеобщего режима самоизоляции всех жителей столицы, независимо от возраста, уже с понедельника, 30 марта. А губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье режим всеобщей самоизоляции уже действует - с 8 вечера воскресенья.

Русская служба Би-би-си разобралась, почему режим карантина был объявлен почти сразу после того, как президент Владимир Путин анонсировал сравнительно мягкую «нерабочую неделю», и как москвичам предстоит жить при карантине.

Как заявил Би-би-си источник, близкий к мэрии, изначально об ужесточении карантинных мер планировалось объявить в конце следующей недели, но все изменило поведение москвичей.

«В мэрии были взбешены, когда увидели по «России-24» ролики с гуляющими на шашлыках москвичами», - сказал собеседник Би-би-си.

По данным газеты «Коммерсант», видео и фотографии беззаботно отдыхающих кочевали по социальным сетям — как утверждают источники «Ъ», близкие к мэрии, именно такое поведение стало последним доводом для введения режима строгой изоляции горожан.

«Люди восприняли объявленные президентом выходные как досуг и по-прежнему проводят время на улице, поэтому и было принято решение ввести жесткие меры,— говорит другой осведомленный собеседник «Ъ».— Все эти шаги согласованы с Кремлем». По данным «Ъ», решение действительно согласовывалось с правительством России и администрацией президента, но принималось губернаторами Москвы и Московской области под их ответственность.