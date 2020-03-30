[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 марта 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Причина внезапного карантина в Москве – в мэрии города были взбешены роликами с гуляющими на шашлыках москвичами

CentralAsia (KZ) -  Вечером в воскресенье мэр Москвы (Россия) внезапно объявил о введении всеобщего режима самоизоляции всех жителей столицы, независимо от возраста, уже с понедельника, 30 марта. А губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье режим всеобщей самоизоляции уже действует - с 8 вечера воскресенья.

Русская служба Би-би-си разобралась, почему режим карантина был объявлен почти сразу после того, как президент Владимир Путин анонсировал сравнительно мягкую «нерабочую неделю», и как москвичам предстоит жить при карантине.

Как заявил Би-би-си источник, близкий к мэрии, изначально об ужесточении карантинных мер планировалось объявить в конце следующей недели, но все изменило поведение москвичей.

«В мэрии были взбешены, когда увидели по «России-24» ролики с гуляющими на шашлыках москвичами», - сказал собеседник Би-би-си.

По данным газеты «Коммерсант», видео и фотографии беззаботно отдыхающих кочевали по социальным сетям — как утверждают источники «Ъ», близкие к мэрии, именно такое поведение стало последним доводом для введения режима строгой изоляции горожан.

«Люди восприняли объявленные президентом выходные как досуг и по-прежнему проводят время на улице, поэтому и было принято решение ввести жесткие меры,— говорит другой осведомленный собеседник «Ъ».— Все эти шаги согласованы с Кремлем». По данным «Ъ», решение действительно согласовывалось с правительством России и администрацией президента, но принималось губернаторами Москвы и Московской области под их ответственность.

print
  • В Узбекистане начали трансляцию телеуроков для школьников
  • На юге Туркменистана закрыт для въезда и выезда город Серхетабад
  • В Казахстане зафиксированы ещё 22 новых случая заражения коронавирусом



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com