В Алматинской области COVID-19 выявили у казахстанки, побывавшей на свадьбе в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Накануне, 29 марта, в Алматинской области Казахстана были выявлены еще два человека с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Сообщение от пресс-службы главы области опубликовал портал Coronavirus2020, который является официальным ресурсом, освещающим ситуацию с SARS-CoV-2 в Казахстане.

Сообщается, что вирус был обнаружен у жителей разных районов области. Так, в Карасайском районе поселке Кемертоган COVID-19 заразилась 41-летняя женщина. Она проходит лечение в районной инфекционной больнице. Между тем, ее близкие, 8 человек, в том числе муж и дети, помещены в карантин как контактные лица.

SARS-CoV-2 заразилась также 60-летняя жительница Енбекшиказахского района. Накануне она была на свадьбе в соседнем Узбекистане, откуда вернулась 26 марта, после чего сразу была помещена в карантин. Тест на коронавирус у казахстанки дал положительный результат. Вместе с ней со свадьбы вернулись еще 13 человек, все они находятся в карантине.

Напомним, что с 23 марта в Узбекистане запретили проводить свадьбы и другие торжества.

На сегодняшний день в Казахстане выявлено 284 случая коронавирусной инфекции, 20 человек выздоровели, один – погиб.

В Узбекистане -144 случая коронавируса. 7 - выздоровевших, 2 -погибли.