В Монголии выздоровели 2 больных коронавирусом, пациентов выписывают из больницы

CentralAsia (MNG) - Сегодня утром, в 11 часов по местному времени, был организован очередной брифинг оперативного штаба Минздрава Монголии и Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Два пациента с коронавирусной инфекцией выздоровели в Улан-Баторе, в ближайшие дни они будут выписаны, сообщил журналистам директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д. Нямхуу.

В Монголии 12 зараженных коронавирусом, все случаи завозные. После выписки из больницы, все выздоровевшие пациенты будут находиться в самоизоляции в течение 14 дней.