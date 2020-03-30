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  30 марта 2020
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В Монголии выздоровели 2 больных коронавирусом, пациентов выписывают из больницы

CentralAsia (MNG) -  Сегодня утром, в 11 часов по местному времени, был организован очередной брифинг оперативного штаба Минздрава Монголии и Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Два пациента с коронавирусной инфекцией выздоровели в Улан-Баторе, в ближайшие дни они будут выписаны, сообщил журналистам директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Д. Нямхуу.

В Монголии 12 зараженных коронавирусом, все случаи завозные. После выписки из больницы, все выздоровевшие пациенты будут находиться в самоизоляции в течение 14 дней.

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