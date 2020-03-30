Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане выросло до 145

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на утро 30 марта выявили ещё один случай коронавируса. Всего - 145 случаев по стране.

По сообщению Министерства здравоохранения Узбекистана, коронавирусная инфекция была обнаружена у еще 1 гражданина - племянника мужчины, который скончался от коронавируса в Ташкенте .

Количество граждан Узбекистана, инфицированных коронавирусом, достигло 145 человек.

По состоянию на 10:00 30 марта у 20 узбекистанцев, заразившихся коронавирусом, диагностирована пневмония, 3 – находятся в тяжелом состоянии, 2 – находятся в относительно тяжелом состоянии.

Напомним, ранее сообщалось, что вторым погибшим в Узбекистане от коронавируса стал 39-летний врач, который контактировал с первой пациенткой, прибывшей в Ташкент из Парижа.