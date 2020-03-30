50 млрд кубометров газа будет поставляться ежегодно в Китай через Монголию

CentralAsia (MNG) - Президент Российской Федерации В.В.Путин дал разрешение Публичному акционерному обществу «Газпром» начать разработку проекта проекта «Сила Сибири – 2» по трубопроводам, по которым природный газ поступает в Китай из России. «Газпром» проанализировал возможность строительства газопровода «Сила Сибири – 2», сообщил 27 марта предправления концерна Алексей Миллер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Сила Сибири – 2» может стать новым инфраструктурным мега-проектом «Газпрома», ориентированным на китайский рынок. Оценить возможность строительства экспортной трубы на запад Китая транзитом через Монголию Путин поручил «Газпрому» в сентябре прошлого года. «Объемы поставки [по такому газопроводу] могут составить до 50 млрд кубометров газа в год», – сообщил Алексей Миллер. Целевой рынок сбыта – потребители в основных центрах газопотребления в Китае, уточнил топ-менеджер.

В 2020 году «Газпром» планирует реализовать инвестиционные проекты и программы на общую сумму 1,8 трлн руб. В частности, строительство трубопровода 1942 км и расширение его подземного хранилища для природного газа на 180 миллионов кубометров. Кроме того, г-н А.Б.Миллер рассказал о строительстве газопровода, который поставляет природный газ для «Северного потока 2», а также о разработке газового месторождения на полуострове Ямал.

ПАО «Газпром» добыло 500,1 млрд кубометров природного газа в 2019 году и экспортировало из него 199,3 млрд кубометров. Россия по-прежнему составляет 35,6 процента поставок природного газа на европейский рынок.