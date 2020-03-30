[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 марта 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таиланде за сутки 136 человек заразились коронавирусом

CentralAsia (CA) -  В Таиланде 30 марта зарегистрировали 136 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-секретаря комитета по чрезвычайному положению и Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Тхависин Висануйотхин.

Общее количество зараженных с начала эпидемии в стране составляет 1 524 человека.

«Новые случаи связаны с известными кластерами заражения, такими как кластер в провинциях юга страны, а именно провинциях Пхукет, Краби, Ялла и Паттани, и кластер в центральном и северо-восточном Таиланде – провинциях Чонбури, Сакео и провинциях северо-востока», - сказал пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что общее количество новых заражений в провинциях Таиланда, начиная с 21 марта, опережает общее количество заболевших в Бангкоке, который был в первые недели эпидемии центром распространения инфекции.

По словам пресс-секретаря, на сегодня коронавирусная инфекция обнаружена в 59 из 77 провинций страны.

print
  • В Узбекистане выявили 11 новых случаев COVID-19. Всего 144 человек
  • Швеция решила бороться вирусом методом выработки коллективного иммунитета. Насколько сильно она рискует?
  • В Таджикистане матч за суперкубок страны пройдет без зрителей



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com