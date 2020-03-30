В Узбекистане начали трансляцию телеуроков для школьников

CentralAsia (UZ) - С 30 марта в Узбекистане запустили трансляцию телеуроков для школьников с 1 по 11-ый классы. Уроки ведут на узбекском и русском языках, а для Каракалпакстана — и на каракалпакском.

Во время вынужденных каникул, на время карантина, Министерство народного образования и Национальная телерадиокомпания Узбекистана разработали специальные телеуроки для учащихся всех классов.

Уроки идут по 15 минут, за это время объясняется теория и дают домашнее задание. По вечерам уроки будут транслироваться повторно.

Записи также будут выкладываться в интернете. Министр народного образования Узбекистана Шерзод Шерматов посоветовал школьникам смотреть уроки на обоих языках - узбекском и русском.

На данное время расписание телеуроков составлено с 30 марта по 4 апреля текущего года.

Для трансляции уроков телеканалы National Geographic Wild, Eurosport и «Охота и рыбалка» временно переведены в открытый (бесплатный) режим.

Напомним, что карантин в школах и всех учебных заведениях Узбекистана объявили с 15 марта. С 24 марта была закрыта для въезда и выезда любого вида транспорта столица республики.

С 27 марта в республике остановлено межобластное транспортное сообщение.

По последним данным, в Узбекистане зафиксировано 145 случаев заражения коронавирусом, два человека скончались, семь- выздоровели.