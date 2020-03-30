На юге Туркменистана закрыт для въезда и выезда город Серхетабад

CentralAsia (TM) - Закрыт для въезда и выезда город Серхетабад (бывшая Кушка) на юге Туркменистана, сообщают корреспонденты «Хроники Туркменистана».

По данным издания, с 25 марта закрыт для въезда и выезда город Серхетабад, расположенный на границе Туркменистана и Афганистана.

Отмечается, что из-за несогласованности действий правительственных структур пассажирские поезда по маршрутам №601 Ашхабад-Серхетабад и №602 Серхетабад-Ашхабад отменены не были, а продажа билетов продолжалась в штатном режиме.

Однако, 26 марта поезд №601 доехал только до города Теджен. Тех, кто ехал до Серхетабада и близлежащих к нему сел высадили, сказав, что город закрыт на неопределенное время.

Вернувшись в Ашхабад, люди обратились в кассы вокзала. Однако, им возместили только стоимость обратных билетов из Серхетабада до столицы.

О причинах закрытия города не сообщается, но по всей вероятности, это одна из мер против распространения коронавирусной инфекции. Были ли в Серхетабаде обнаружены зараженные – неизвестно.

Неделю назад на два дня был закрыт Ашхабад. Сейчас на въезде в столицу у людей проверяют температуру.