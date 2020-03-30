В Казахстане зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом

CentralAsia (KZ) - По эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 12:45 в Казахстане зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией в Алматинской области, сообщает Минздрав Казахстана.

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На сегодняшний день в стране подтверждены 294 случая, из них в Нур-Султане – 167, Алматы – 73, Карагандинской области - 7, Атырауской области - 12, Акмолинской области - 9, Жамбылской области - 3, Шымкент - 2, Восточно - Казахстанской области - 2, Алматинской области - 7, Актюбинской области - 2, Северо - Казахстанской области - 1, Павлодарской области -1, Мангистауской области - 1, Кызылординской области - 5, Западно-Казахстанской области - 2.