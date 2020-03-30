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  30 марта 2020
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Президент Туркменистана посетил ахалтекинский конный комплекс и прокатился верхом

CentralAsia (TM) -  Накануне, 29 марта, президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Ахалтекинский конный комплекс Президента Туркменистана, где проехался верхом на коне Гыратым и начал писать новую книгу, передает госинформагентство ТДХ.

Как сообщает агентство, глава государства проведал «райских» скакунов, совершил конную прогулку и затем приступил к написанию новой книги.

"…Повидавшись с конями, глава государства вывел из конюшни скакуна по имени Гыратым и совершил с ним прогулку. После небольшой разминки Президент Гурбангулы Бердымухамедов пустил скакуна рысцой", - отмечает издание.

В этот же день в своём рабочем кабинете в конном комплексе глава государства приступил к созданию новой книги, "в которой будут обобщены размышления об историческом опыте туркменского народа в различных сферах и перспективах дальнейшего развития государства и общества".

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