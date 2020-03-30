Узбекистан получил 20 тонн гуманитарной помощи от Китая для борьбы с коронавирусом (фото)

CentralAsia (UZ) - Китайские оборонные компании направили в Узбекистан 20 тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи, сообщило Минобороны Узбекистана.

Китайские компании Norinko, Viek Tochmash, Haytera, Poly Technology и другие отправили в Узбекистан 20 тонн медикаментов в качестве гуманитарной помощи.

Груз включает в себя одноразовые стерильные медицинские перчатки, защитные очки, маски для лица и тепловизоры.

Гуманитарная помощь была доставлена ​​в Узбекистан 29 марта на специальном самолете Министерства обороны.

Груз был получен сотрудниками Государственного комитета Республики Узбекистан по оборонной промышленности и Министерства обороны РУз.

С 30 марта эти медицинские препараты планируется распределить среди военнослужащих, сотрудников внутренних дел, медицинского персонала, занимающегося обеспечением карантинного режима в стране, а также среди других нуждающихся.