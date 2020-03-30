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  30 марта 2020
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Я не хочу, чтобы любое из трех миллионов сердец остановилось, - монгольская школьница Т.Номин-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) -  Ученица 8 «А» класса комплексной школы «Номундалай» аймака Баянхонгор в Монголии Т. Номин-Эрдэн написала письмо в Государственную комиссию по чрезвычайным ситуациям.

В своем письме девочка написала: «Здравствуйте! Я, Т.Номин-Эрдэнэ, очень благодарна всем вам за мужественную защиту нас от коронавируса и за защиту наших людей и детей, жертвуя своей жизнью, и здоровьем, забывая о ваших детях и семьях. Мы все мечтаем пойти в школу и встретиться с друзьями, но я с нетерпением жду встречи с ними, когда этот коронавирус полностью исчезнет. Позади вас три миллиона драгоценных жизней изолированных братьев и сестер. Пожалуйста, поймите это и следуйте правилам и советам, чтобы помочь нашим врачам. Цель моего письма состоит в том, что я не хочу, чтобы ни одно из трёх миллионов сердец остановилось. И я благодарю Министерство здравоохранения, Государственную комиссию по чрезвычайным ситуациям, врачей, медсестер, сиделок и полицию за защиту всех нас. Будьте, пожалуйста, сильными, вы сможете!».

Ученица Т. Номин-Эрдэнэ, 8А класса комплексной школы «Номундалай» аймака Баянхонгор.



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