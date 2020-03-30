В школах Таджикистана не будут объявлять карантин, с 1 апреля начнется учеба

CentralAsia (TJ) - Каникулы, начавшиеся 21 марта в школах Таджикистана, завершатся 31 марта, а 1 апреля начнутся занятия, карантина в школах не будет, сообщает Asia-Plus со ссылкой на пресс-секретаря Министерства образования Таджикистана Эхсона Хушбахта.



«В учебе пока ничего не изменилось, согласно учебному плану, занятия начнутся с 1 апреля», - сказал он.



Он добавил, что министерство здравоохранения Таджикистана еще не одобрило возможное продление каникул в школах или вузах страны.

По данным Министерства здравоохранения, ни одного случая заболевания коронавирусом в Таджикистане до сих пор не зарегистрировано.



Однако 26 марта в Душанбе состоялось очередное заседание под руководством заместителя министра и социальной защиты населения Умарзода Саида по профилактике коронавируса и дальнейшим мерам по предотвращению распространения данного вируса.



Было принято решение создать группу добровольцев на случай карантина в стране и мобилизовать их для проведения разъяснительных работ среди населения.





Каникулы, начавшиеся 21 марта в школах Таджикистана, завершатся 31 марта, а 1 апреля начнутся занятия: карантин в школах объявлен не будет. "В учебе пока ничего не изменилось: согласно учебному плану, занятия начнутся с 1 апреля", - сообщил «Азия-Плюс» пресс-секретарь Минобразования РТ Эхсон Хушбахт. Он добавил, что министерство здравоохранения Таджикистана еще не одобрило возможное продление каникул в школах или ВУЗах страны. Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200330/karantina-ne-budet-v-shkolah-tadzhikistana-s-1-aprelya-nachinaetsya-uchyoba