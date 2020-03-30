В школах Таджикистана не будут объявлять карантин, с 1 апреля начнется учеба

- Таджикистан, общество
- 13:54, 30 марта 2020
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CentralAsia (TJ) - Каникулы, начавшиеся 21 марта в школах Таджикистана, завершатся 31 марта, а 1 апреля начнутся занятия, карантина в школах не будет, сообщает Asia-Plus со ссылкой на пресс-секретаря Министерства образования Таджикистана Эхсона Хушбахта.
«В учебе пока ничего не изменилось, согласно учебному плану, занятия начнутся с 1 апреля», - сказал он.
Он добавил, что министерство здравоохранения Таджикистана еще не одобрило возможное продление каникул в школах или вузах страны.
По данным Министерства здравоохранения, ни одного случая заболевания коронавирусом в Таджикистане до сих пор не зарегистрировано.
Однако 26 марта в Душанбе состоялось очередное заседание под руководством заместителя министра и социальной защиты населения Умарзода Саида по профилактике коронавируса и дальнейшим мерам по предотвращению распространения данного вируса.
Было принято решение создать группу добровольцев на случай карантина в стране и мобилизовать их для проведения разъяснительных работ среди населения.
Каникулы, начавшиеся 21 марта в школах Таджикистана, завершатся 31 марта, а 1 апреля начнутся занятия: карантин в школах объявлен не будет.
"В учебе пока ничего не изменилось: согласно учебному плану, занятия начнутся с 1 апреля", - сообщил «Азия-Плюс» пресс-секретарь Минобразования РТ Эхсон Хушбахт.
Он добавил, что министерство здравоохранения Таджикистана еще не одобрило возможное продление каникул в школах или ВУЗах страны.
Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200330/karantina-ne-budet-v-shkolah-tadzhikistana-s-1-aprelya-nachinaetsya-uchyoba
Каникулы, начавшиеся 21 марта в школах Таджикистана, завершатся 31 марта, а 1 апреля начнутся занятия: карантин в школах объявлен не будет.
"В учебе пока ничего не изменилось: согласно учебному плану, занятия начнутся с 1 апреля", - сообщил «Азия-Плюс» пресс-секретарь Минобразования РТ Эхсон Хушбахт.
Он добавил, что министерство здравоохранения Таджикистана еще не одобрило возможное продление каникул в школах или ВУЗах страны.
Подробнее: https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20200330/karantina-ne-budet-v-shkolah-tadzhikistana-s-1-aprelya-nachinaetsya-uchyoba