Церковь Иисуса Христа последних дней передала 5000 пакетов стерилизации Минздраву Монголии

CentralAsia (MNG) - Филиал в Монголии Церкви Иисуса Христа Святых последних дней пожертвовала 5000 пакетов стерилизации стоимостью 40 миллионов тугриков (примерно $15 000) Министерству здравоохранения Монголии. Из этого 4000 будет передано Министерству здравоохранения сегодня, а остальные 1000 будут распределены среди детей в детдомах через ЮНИСЕФ. Церковь также передала Министерству здравоохранения 100 одеял ручной работы. А также 10 000 медицинских масок были отправлены из главной церкви Соединенных Штатов и будут переданы Министерству здравоохранения и медицинским организациям по прибытии.

Церковь работает в Монголии уже 26 лет. Церковь в прошлом оказывала гражданам Монголии поддержку в сфере социальной ответственности. Церковь также сшила вручную детские пакеты «Для маленьких детей Монголии» и подарила их детскому санаторию и матерям целевой группы. В январе 2020 года в для престарелых было изготовлено 246 теплых одеял под девизом «Заботимся о старшем поколении Монголии!».

Программа для инвалидов-колясочников реализуется с 2000 года. Штаб-квартира США безвозмездно предоставляет Монголии инвалидные коляски и проводит дополнительное обучение.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней (англ. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, иногда сокращается до Святые последних дней, «мормоны», СПД, ЦИХСПД) — религиозная организация реставрационистского происхождения, наиболее крупная ветвь мормонизма. Организация основана Джозефом Смитом в годы Второго великого пробуждения (англ.) (1790–1840 гг). Главное управление церкви находится в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Её конгрегации (приходы и «малые приходы») и храмы существуют во многих странах мира. Миссионерскую деятельность практически по всему земному шару по состоянию на 31 декабря 2012 года осуществляли более 58 тыс. человек.