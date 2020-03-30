В Узбекистане мужчину посадили на 15 суток за фото людей у больницы

CentralAsia (UZ) - В Фергане мужчину, который фотографировал фото толпы, скопившейся у одной из больниц, посадили на 15 суток, сообщило УзА.

Мужчина, который пытался сфотографировать и опубликовать фото в Интернете с целью распространения паники и ложной информации среди населения, был наказан, отмечается в сообщении.

Житель Ферганы А.И. 26 марта этого года увидел, как граждане собрались перед Ферганской областной многопрофильной больницей и разговаривают с врачами, и попытался воспользоваться ситуацией. Он сфотографировал на телефон людей, "стоящих здесь по своим делам", - отмечает издание.

По данным УзА, мужчина "намеревался разместить фотографии в интернете, утверждая, что в Фергане люди вышли на протест". Однако, издание не уточняет, были ли озвучены данные утверждения самим обвиняемым на суде, или же это выводы самого агентства.

"Понятно, что население поверит в подобную ложь на фоне распространения коронавирусной инфекции и возникнет паника среди населения. На самом деле намерения правонарушителя были именно такими. Он не повиновался законным требованиям инспектора по профилактике, который прибыл на место происшествия, оскорблял его нецензурными словами без уважительной причины и снова нарушил спокойствие граждан", - отмечается в сообщении.

Дело против правонарушителя было рассмотрено в Ферганском городском суде, который приговорил его к 15 суткам ареста и штрафу в 446 000 сумов (47 долларов США).