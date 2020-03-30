Украинцы, прибывшие из Вьетнама, попытались с боем покинуть аэропорт, отказываясь от принудительной обсервации (видео)
- Азия и мир, происшествия
- 14:18, 30 марта 2020
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- Обновлено: 14:25, 30 марта 2020
CentralAsia (CA) - Прибывшие из Вьетнама граждане Украины попытались с боем покинуть аэропорт Борисполь, сообщает РИА новости.
По его данным, стычка на выходе аэропорта произошла из-за того, что прибывшие граждане Украины отказались от принудительной обсервации.
Застрявших в Вьетнаме украинцев вернули на родину специальным рейсом VN 9061 Хошимин — Киев.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что все граждане, которые не успели вернуться домой до 28 марта, должны пройти обязательную двухнедельную обсервацию, говорится в сообщении.
Видео можете посмотреть тут.