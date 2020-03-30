Московский врач считает, что в апреле распространение коронавируса может пойти на спад

CentralAsia (CA) - Коронавирус становится менее агрессивным, уже в апреле его распространение может пойти на спад, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего отделом науки в 67-й московской больнице профессора Владимира Шумилова.

Самая трудная ситуация с распространением коронавируса складывается в США, Италии, Испании. А в Китае уже сообщили о прекращении эпидемии.

По данным ВОЗ, на сегодня по миру зарегистрированы 724,4 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией, из них умерло — 34 тыс, выздоровело — 152 тыс. человек.