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  30 марта 2020
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Московский врач считает, что в апреле распространение коронавируса может пойти на спад

CentralAsia (CA) -  Коронавирус становится менее агрессивным, уже в апреле его распространение может пойти на спад, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующего отделом науки в 67-й московской больнице профессора Владимира Шумилова.

Самая трудная ситуация с распространением коронавируса складывается в США, Италии, Испании. А в Китае уже сообщили о прекращении эпидемии.

По данным ВОЗ, на сегодня по миру зарегистрированы 724,4 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией, из них умерло — 34 тыс, выздоровело — 152 тыс. человек.

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