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  30 марта 2020
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В Монголии утверждено 6-месячное освобождение от взносов социального страхования самозанятых

CentralAsia (MNG) -  В пятницу, 27 марта, правительство Монголии приняло ряд мер по смягчению экономических последствий пандемии коронавируса. Эти меры предусматривают освобождение частных предприятий и компаний от взносов социального страхования работодателей и подоходного налога с физических лиц на шесть месяцев, начиная с 1 апреля.

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В тот же день правительство издало дополнительное решение о предоставлении льгот по взносам в систему социального страхования самостоятельно занятым лицам на шесть месяцев до 1 октября, сообщил Ц.Ганзориг, пресс-секретарь секретариата Кабинета министров.

Мера требует 60 млрд.тугриков в дополнение к первоначальному 5,1 триллиона тугриков бюджета, предложенного для стимулирования экономического плана, решения экономических последствий коронавируса.

Об этом решении министр труда и социальной защиты С.Чинзориг ранее сообщил, что, согласно оценкам, 180 000 человек добровольно платят взносы в фонд социального страхования.

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По словам министра Чинзорига, меры правительства по предоставлению шестимесячного освобождения от взносов в фонд социального страхования для частных лиц охватывают более 38 000 работодателей, что составляет около 800 млрд.тугриков финансирования. Этот шаг направлен на то, чтобы помочь работодателям сохранить свой персонал в трудные для них времена и защитить сотрудников.

С.Чинзориг также сообщил, что остатки средств государственных фондов социального страхования в настоящее время составляют 1,1 млрд.тугриков, а остаток пенсионных фондов составляет 300 млрд.тугриков.

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