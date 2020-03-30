В Узбекистане мужчину посадили на 30 суток за «распространение ложной информации о смерти от коронавируса»

CentralAsia (UZ) - 43-летний мужчина, проживающий в Пахтачинском районе Самаркандской области, осуждён на 30 суток по обвинению в распространении ложной информации о том, что его «сосед умер от коронавируса».

Согласно сообщениям местных СМИ от 29 марта, Административный суд Пахтачинского района признал мужчину виновным по статье 205 Кодекса Республики Узбекистан об Административной ответственности правонарушениях ("Посягательства на общественный порядок в условиях режима чрезвычайного положения") и приговорил его к 30 суткам лишения свободы.

Сообщается, что действия мужчины были разоблачены областным отделом Службы государственной безопасности Узбекистана и Министерством внутренних дел.

Как выяснилось, мужчина услышал, что сосед «умер от чрезмерного употребления алкоголя» 25 марта в 16:00. Затем он опубликовал в социальных сетях информацию, что «житель махалли "Тома" в Пахтачинском районе заразился коронавирусом, выпил большое количество спиртного и умер».

26 марта Телеграм-канал Правовой информации Министерства юстиции Узбекистана сообщил, что возбуждено уголовное дело за распространение ложной информации об инфекционном заболевании.

26 марта президент Узбекистана подписал закон Закон «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и Кодекс об административной ответственности».

В соответствии с новым законом, распространение сведений, не соответствующих действительности, наказывается штрафом от двухсот (44,6 млн сум или 4,7 тыс.долларов США) до четырехсот базовых (9,4 тыс долларов) расчетных величин или обязательными общественными работами от трехсот до трехсот шестидесяти часов либо исправительными работами от двух до трех лет или ограничением свободы до трех лет или лишением свободы до трех лет.