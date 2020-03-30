МИД Узбекистана не планирует организовывать рейсы для доставки узбекистанцев из России

CentralAsia (UZ) - МИД Узбекистана 30 марта заявил на своем официальном сайте, что не организовывал чартерных рейсов для доставки на родину узбекских мигрантов из России.

«Согласно полученным нами данным, в социальных сетях и среди находящихся в России граждан Узбекистана распространяются слухи о якобы запланированных чартерных рейсах в Узбекистан на ближайшие дни. Моше­нники начали «сбор» данных о желающих вернуться и составляют «списки» пассажиров», - говорится в сообщении МИД.

Министерство предупредило трудящихся-мигрантов, чтобы те не попали на уловки таких мошенников и не распространяли их слухи в социальных сетях. В заявлении говорится, что «что с 30 марта по 20 апреля 2020 года все аэропорты Республики Узбекистан приостанавливают свою работу и полностью прекращается авиасообщение».

Трудовым мигрантам в России также рекомендовано не покидать свои временные или постоянные места жительства, чтобы избежать заражения и распространения коронавирусной инфекции.

«Повторно просим находящихся в России соотечественников не верить распространяемым мошенниками слухам, игнорировать предложения о покупке авиабилетов на чартеры через банковские переводы, сохранять спокойствие и следить за новостями в наших официальных электронных ресурсах», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что с 16 марта 2020 года железнодорожное сообщение между Россией и Узбекистаном приостановлено с целью предотвращения распространения коронавируса.

18 марта стало известно, что тысячи узбекистанцев не могут вернуться домой после отмены рейсов в российских аэропортах.

Обращаясь к мигрантам, которые не смогли вернуться в Узбекистан, представители узбекского посольства в Москве посоветовали пассажирам правильно оценить ситуацию, не паниковать и, по возможности, вернуться на работу и не въезжать в Узбекистан до тех пор, пока не закончится карантин.

С 18 марта по 1 мая Россия запретила въезд иностранцам.

29 марта Министерство иностранных дел Узбекистана объявило о приостановке всех авиасообщений в республике с 30 марта до 20 апреля.

На сегодняшний день в Узбекистане у 145 человек диагностирован коронавирус, 2 пациента умерли, 7 пациентов вылечены и переведены в реабилитационные центры.