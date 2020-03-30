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  30 марта 2020
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Ученые определили условие излечения от коронавируса без препаратов
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Ученые Мельбурнского университета пришли к выводу, что организм людей с хорошим иммунитетом способен самостоятельно побороть коронавирус, пишет РИА новости.

Оригинал исследования опубликован в журнале Nature Medicine.

Объектом исследования стала 47-летняя жительница китайского города Ухань, приехавшая в Австралию. Позже ее госпитализировали с симптомами COVID-19 – слабостью, одышкой, сухим кашлем и повышенной температурой. У пациентки не было патологических заболеваний и вредных привычек.

Во время пребывания в больнице женщине не стали назначать антибиотики или противовирусные препараты. Единственной мерой, которую предприняли врачи, стало внутривенное введение жидкости для поддержания водного баланса в организме.

В результате пациентка полностью выздоровела через две недели. Результаты анализов ее крови показали увеличение клеток иммунной системы, что является характерной реакцией организма при борьбе с обычным сезонным гриппом.

«Наше исследование показывает, что несмотря на то, что COVID-19 вызван новым вирусом, при выздоровлении у ранее здоровых людей мы видим устойчивый иммунный ответ, подобный тому, что мы видим при гриппе», – говорит один из авторов исследования Кэтрин Кедзирска.

Ученые отметили, что этот случай является серьезным шагом к пониманию процессов выздоровления, а результаты исследования можно использовать для совершенствования методов лечения болезни.

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