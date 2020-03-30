В Казахстане 7 пациентов переносят тяжелую форму коронавируса

CentralAsia (KZ) - В Казахстане 7 пациентов переносят тяжелую форму коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Национальный центр общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Казахстана.

По его данным, 28 человек находится средней степени тяжести, в легкой форме — 215.

Что касается статуса выявленных случаев, то 67 - завозные, 114 заболевших - контактные, 103 - местные случаи, 57 случаев - не удалось установить, как заразились. В Казахстане на 30 марта выявлены 294 зараженных.

