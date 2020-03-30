Монголия дезинфицирует импортные товары

CentralAsia (MNG) - Во время сегодняшнего пресс-брифинга Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям по ситуации вокруг пандемии COVID-19 заместитель начальника специализированного инспекционного агентства Г.Сугарбат отметил, что монголы уделяют особое внимание безопасному и бесперебойному ввозу и транспортировке продуктов питания и других необходимых товаров.

Упаковки продуктов питания, отправленные из-за рубежа, и все грузовые автомобили и поезда, перевозящие их, проходят надлежащую дезинфекцию.

Г.Сугарбат отметил, что 183 водителя, в том числе 35 иностранных и 183 монгола, въехали в страну с транспортными средствами, перевозящими 848 тонн продовольствия и 435 тонн непродовольственных товаров, а пограничники тщательно проводят дезинфекцию для всех из них.

Находясь на территории Монголии, иностранные водители грузовиков также обязаны строго соблюдать необходимые руководящие принципы и иметь возможность проводить как можно меньше времени в стране при доставке импортируемых товаров и упаковок.

Кроме того, пограничные контрольно-пропускные пункты, где возобновилась отгрузка угля на экспорт, разрешают водителям только средства индивидуальной защиты.