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  30 марта 2020
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Монголия дезинфицирует импортные товары

CentralAsia (MNG) -  Во время сегодняшнего пресс-брифинга Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям по ситуации вокруг пандемии COVID-19 заместитель начальника специализированного инспекционного агентства Г.Сугарбат отметил, что монголы уделяют особое внимание безопасному и бесперебойному ввозу и транспортировке продуктов питания и других необходимых товаров.

Упаковки продуктов питания, отправленные из-за рубежа, и все грузовые автомобили и поезда, перевозящие их, проходят надлежащую дезинфекцию.

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Г.Сугарбат отметил, что 183 водителя, в том числе 35 иностранных и 183 монгола, въехали в страну с транспортными средствами, перевозящими 848 тонн продовольствия и 435 тонн непродовольственных товаров, а пограничники тщательно проводят дезинфекцию для всех из них.

Находясь на территории Монголии, иностранные водители грузовиков также обязаны строго соблюдать необходимые руководящие принципы и иметь возможность проводить как можно меньше времени в стране при доставке импортируемых товаров и упаковок.

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Кроме того, пограничные контрольно-пропускные пункты, где возобновилась отгрузка угля на экспорт, разрешают водителям только средства индивидуальной защиты.

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