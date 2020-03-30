Из-за границы намерены вернуться на родину 5600 граждан Монголии, — МИД Монголии

CentralAsia (MNG) - 5600 монгольских граждан изъявили желание вернуться в Монголию из-за границы.

На сегодняшнем пресс-брифинге, организованном Государственной комиссией по чрезвычайным ситуациям (ГКЧ), генеральный директор консульского департамента Министерства иностранных дел Л.Мөнхтушиг предоставил информацию о предстоящих эвакуационных рейсах, которые ГКЧ объявила об организации в Токио, Япония, и Сеул, Южная Корея.

Он сообщил, что по состоянию на 30 марта около 5 600 граждан Монголии, оказавшихся в мире по причине ограничений на поездки, в том числе более 1000 человек в США, подали свои запросы на возвращение домой в посольства Монголии. Ведется подготовка к выполнению зафрахтованных рейсов MIAT Mongolian Airlines в Сеул 2 апреля, в четверг и в Токио 3 апреля, в пятницу. Он также отметил, что люди, которые прибудут на этих рейсах, - это те, кто не смог сесть на первые рейсы из Сеула и Токио из-за ограниченного количества мест и был помещен в лист ожидания для возможных будущих рейсов.

В период с 15 по 18 марта правительство заказало четыре рейса в Сеул, Японию, Берлин и Стамбул, в результате чего было доставлено почти 1000 монголов, и 11 из них впоследствии были проверены на наличие COVID-19.

После опровержения слухов о том, что чартерный рейс может быть организован в США, когда оттуда будет достаточно людей, желающих прибыть в Монголию, Мөнхтушиг сказал, что рассматривается каждая возможность доставить их в Монголию, и все дипломатические представительства Монголии по всему миру будут продолжать прилагать активные усилия до тех пор, пока последний монгольский гражданин, оказавшийся блокированным за границей из-за связанных с коронавирусом локаутов, не вернется домой.

На брифинге для прессы также сообщалось, что 189 граждан Кореи и 111 монголов, включая студентов, обучающихся в корейских университетах и институтах, 29 марта, в воскресенье, отправились в Южную Корею на эвакуационном рейсе правительства Южной Кореи.