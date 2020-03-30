Испания вышла на третье место по количеству зараженных COVID-19
- Азия и мир, общество
- 16:22, 30 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Количество зараженных коронавирусом в Испании достигло 85,1 тыс. человек.
Согласно статистике ВОЗ, число зараженных вирусом во всем мире превысило 730 тыс. человек, из них более 30 тыс. умерло, количество выздоровевших — 155,9 тыс.
На первом месте по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией стоит США — 142,7 тыс.
2. Италия — 97,6 тыс.
3. Испания — 85,1 тыс.
4. Китай — 81,4 тыс.
5. Германия — 62,4 тыс.