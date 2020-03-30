В России умер еще один пациент с коронавирусом

CentralAsia (CA) - Во Владимирской области в России умер 48-летний мужчина с подтвержденным диагнозом коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Владимирской области.

Однако специалисты до завершения патологоанатомического исследования воздерживаются от вывода, что коронавирус стал причиной смерти пациента.