В России умер еще один пациент с коронавирусом
- Азия и мир, общество
- 16:53, 30 марта 2020
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CentralAsia (CA) - Во Владимирской области в России умер 48-летний мужчина с подтвержденным диагнозом коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Владимирской области.
Однако специалисты до завершения патологоанатомического исследования воздерживаются от вывода, что коронавирус стал причиной смерти пациента.
«У него была пневмония, но когда его обследовали, у него плюсом еще выявился коронавирус», - сказали в ведомстве отметив, что точную причину смерти можно будет назвать по итогам исследования патологоанатома.
В России на 30 марта зафиксировано 1836 зараженных коронавирусом, из них выздоровело — 66, умерло —9.