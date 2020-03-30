Узбекистан начал производство в Казахстане автомобилей Chevrolet Damas и Labo

CentralAsia (UZ) - Узбекская компания UzAuto Motors запустила производство автомобилей Chevrolet в Казахстане. Об этом сообщает Evo-rus.com.

UzAuto Motors на производственных мощностях ТОО "СарыаркаАвтоПром" будут выпускать, в том числе, седан Cobalt (ранее Ravon R4), а также Malibu, и коммерческие Damas и Labo.

Производство автомобилей в Костанае было налажено давно. С мая 2017 года здесь выпускались автомобили Ravon Nexia R3. Однако теперь его будут собирать под брендом Chevrolet. А в ближайшем будущем модельное портфолио Chevrolet в Казахстане пополнится такими моделями, как Tracker, Trailblazer и другими.

Проект был реализован Совместным предприятием, которое образовано между АО "ГК "Аллюр" и АО "Узавтосаноат". На первом этапе будут собирать по 26 000 автомобилей в год, при этом половину из этих автомобилей запланировано экспортировать в ряд стран ближнего зарубежья. В дальнейшем планируется довести объёмы выпуска до 100 000 единиц автомобилей.