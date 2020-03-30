[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 марта 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Узбекистан начал производство в Казахстане автомобилей Chevrolet Damas и Labo

CentralAsia (UZ) -  Узбекская компания UzAuto Motors запустила производство автомобилей Chevrolet в Казахстане. Об этом сообщает Evo-rus.com.

UzAuto Motors на производственных мощностях ТОО "СарыаркаАвтоПром" будут выпускать, в том числе, седан Cobalt (ранее Ravon R4), а также Malibu, и коммерческие Damas и Labo.

Производство автомобилей в Костанае было налажено давно. С мая 2017 года здесь выпускались автомобили Ravon Nexia R3. Однако теперь его будут собирать под брендом Chevrolet. А в ближайшем будущем модельное портфолио Chevrolet в Казахстане пополнится такими моделями, как Tracker, Trailblazer и другими.

Проект был реализован Совместным предприятием, которое образовано между АО "ГК "Аллюр" и АО "Узавтосаноат". На первом этапе будут собирать по 26 000 автомобилей в год, при этом половину из этих автомобилей запланировано экспортировать в ряд стран ближнего зарубежья. В дальнейшем планируется довести объёмы выпуска до 100 000 единиц автомобилей.

print
  • Китайский миллиардер Джек Ма окажет помощь Узбекистану, Казахстану и Кыргызстану для борьбы с COVID-19
  • В Туркменистане магазины ввели лимит на безналичную покупку продуктов
  • В Москве от коронавируса умерла 84-летняя женщина



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com