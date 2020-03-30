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  30 марта 2020
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В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось на 4 и составляет 149 человек

CentralAsia (UZ) -  На 30 марта в Узбекистане число случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 4 и составляет 149 человек, сообщил Минздрав РУз.

Инфекция выявлена у 2 граждан (женщины) из Андижанской области, 1 гражданина (мужчина) из Ферганской области и 1 (мужчина) – из Ташкента.

На сегодняшний день в Узбекистане от коронавируса скончались 2 пациента, 7 человек вылечены и переведены в реабилитационные центры.

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