В Узбекистане число случаев коронавируса увеличилось на 4 и составляет 149 человек

CentralAsia (UZ) - На 30 марта в Узбекистане число случаев коронавирусной инфекции увеличилось на 4 и составляет 149 человек, сообщил Минздрав РУз.



Инфекция выявлена у 2 граждан (женщины) из Андижанской области, 1 гражданина (мужчина) из Ферганской области и 1 (мужчина) – из Ташкента.

На сегодняшний день в Узбекистане от коронавируса скончались 2 пациента, 7 человек вылечены и переведены в реабилитационные центры.



