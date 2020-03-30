В Москве от коронавируса умерла 84-летняя женщина
- Азия и мир, общество
- 17:14, 30 марта 2020
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CentralAsia (CA) - В Московской больнице 30 марта от коронавируса умерла еще одна пациентка, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Женщине было 84 года.
«Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких, также она страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний», - сказали в штабе.
В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, 9 умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев).