В Москве от коронавируса умерла 84-летняя женщина

CentralAsia (CA) - В Московской больнице 30 марта от коронавируса умерла еще одна пациентка, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Женщине было 84 года.

«Пациентка находилась на искусственной вентиляции легких, также она страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний», - сказали в штабе.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, 9 умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев).