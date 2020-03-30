В Казахстане в случая заражения медработника коронавирусом заплатят страховку в размере 2 млн тенге, в случае смерти — 10 млн

CentralAsia (KZ) - В Казахстане в случае заражения коронавирусом медработника из Госфонда социального страхования выплатят единовременную соцвыплату в размере 2 млн тенге, а в случае смерти 10 млн тенге, сообщает zakon.kz.

По его данным, в правительстве страны утвердили решение о надбавках к зарплате медработникам, которые задействованы в противоэпидемических мероприятиях.

Выплаты будут производиться в течение трех месяцев по трем группам риска заражения коронавирусом:

«Очень высокого риска» – врачи, средние и младшие медработники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации. Надбавка составит 20 минимальных заработных плат (МРЗП, 850 тыс. тенге).

«Высокого риска» – врачи, средние и младшие медработники провизорных стационаров и скорой помощи. Надбавка составит 10 МРЗП (425 тыс. тенге).

«Среднего риска» – врачи, средние и младшие медработники карантинных стационаров, санитарные врачи (госслужащие), водители скорой помощи и др. Надбавка составит 5 МРЗП (212,5 тыс. тенге).

Премьер-министр Аскар Мамин поручил Министерству труда и социальной защиты населения застраховать здоровье и жизнь медицинских работников.