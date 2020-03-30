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  30 марта 2020
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Туркменистан и Беларусь обсудили в Ашхабаде меры по недопущению распространения коронавируса

CentralAsia (TM) -  Посол Республики Беларусь в Туркменистане Вячеслав Бескостый провел встречу с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Вепой Хаджиевым.

Как сообщает агентство БЕЛТА, дипломаты обсудили меры, которые Беларусь и Туркменистан предпринимают для предотвращения распространения коронавируса, а также для защиты интересов граждан, находящихся за границей.

28 марта из Туркменабата вылетел чартерный рейс, организованный посольством РФ, на котором из Туркменистана были эвакуированы граждане России и Беларуси.

Напомним, по данным СМИ Туркменистана, страна стала одной из первых, кто вернул своих студентов из-за рубежа. Чартеры были отправлены в Китай, Турцию, Россию, Беларусь и другие страны. На данным момент МИД продолжает работу по возвращению своих граждан в Туркменистан.

Однако, как сообщили "Хроники Тукрменистана", ничего неизвестно о судьбе находящейся в Турецкой Республике Северного Кипра гражданки Туркменистана, которая заразилась коронавирусом. Это первый подтвержденный случай заражения туркменского гражданина за рубежом.

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