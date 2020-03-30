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  30 марта 2020
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Как строилась карантинная зона под Ташкентом (видео)

CentralAsia (UZ) -  Карантинный центр на 10 тысяч человек, оперативно построенный из оборудованных контейнеров в Ташкентской области на прошлой неделе начал работу и уже принял на карантин более тысячи человек, вывезенных из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что карантинную зону на 10 тысяч мест на площади в 55 га запланировано построить за 5 дней. В качестве помещений используются контейнеры, рассчитанные на трех человек. В каждом установлены кондиционер, санузел, душ и телевизор.

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