Как строилась карантинная зона под Ташкентом (видео)

CentralAsia (UZ) - Карантинный центр на 10 тысяч человек, оперативно построенный из оборудованных контейнеров в Ташкентской области на прошлой неделе начал работу и уже принял на карантин более тысячи человек, вывезенных из-за рубежа.

Ранее сообщалось, что карантинную зону на 10 тысяч мест на площади в 55 га запланировано построить за 5 дней. В качестве помещений используются контейнеры, рассчитанные на трех человек. В каждом установлены кондиционер, санузел, душ и телевизор.