Коронавирус: ВОЗ призывает Африку готовиться к худшему

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CentralAsia (CA) - По состоянию на 30 марта, в Африке зарегистрировано 4847 случаев заражения коронавирусом и 155 смертей. Более половины зараженных приходится на четыре страны: ЮАР, Египет, Алжир и Марокко, передает BBC.

Русская служба BBC собрала мнения специалистов о том, почему в Африке так мало случаев заражения вирусом по сравнению с другими континентами, что происходит в Африке.

Во всей Африке пока обнаружено меньше заразившихся коронавирусом, чем в Португалии. Почему так мало - никто точно пока сказать не может, но ВОЗ призывает страны континента готовиться к худшему.

У специалистов пока нет однозначного ответа, почему по Африке, где многие страны имеют тесные связи с Китаем, вирус распространяется с таким запозданием и так медленно по сравнению с Европой.

Многие говорят, что Африка просто делает слишком мало тестов.

До пандемии на всем материке было две лаборатории, где можно было выявлять вирус - в Сенегале и ЮАР. Сейчас Всемирная организация здравоохранения рапортует, что тесты в срочном порядке доставлены уже в 47 из 54 стран континента.

Но тестов в большинстве стран все равно пока мало. Например, нигерийский Центр контроля за распространением заболеваний к 22 марта проверил на коронавирус 152 человека, а в Нигерии живут больше 200 миллионов.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что на самом деле число заразившихся в Африке, скорее всего, гораздо больше, чем число обнаруженных носителей вируса, и посоветовал африканским странам «готовиться к худшему уже прямо сейчас».

В то же время ученые и медики полагают, что, поскольку в Африке уже есть инфраструктура борьбы с другими инфекционными заболеваниями, то серьёзная, масштабная вспышка новой болезни не могла бы остаться незамеченной - значит, в Африке ее пока нет.

«Если бы где-либо в Африке были крупные вспышки, такого масштаба, как в Италии или Иране, то, думаю, эти смерти уже попали бы в поле зрения», - сказал британскому научному журналу New Scientist эпидемиолог, профессор Эдинбургского университета Марк Вулхауз.

Кто-то предполагает, что теплая погода может замедлить распространение вируса.

Часть специалистов говорит, что на африканскую статистику влияет ещё и то, что в большинстве стран континента - очень молодое население. В Нигерии, например, больше половины из 206 миллионов населения младше 18 лет.

Как отмечают медики, молодежь и дети переносят коронавирус очень легко, а большинство и вовсе не заболевает.

Но уверенно судить, что в действительности происходит с распространением вируса в Африке, пока рано - слишком мало материала.

Но о состоянии системы здравоохранения и общей обстановке в африканских странах сведений достаточно - достаточно, чтобы опасаться катастрофы.

В Африке живет каждый шестой житель планеты, но ее суммарные расходы на здравоохранение составляют всего 1% от мировых, и почти вся центральная часть континента, по подсчетам ВОЗ, расходует на здравоохранение на душу населения в сотни раз меньше, чем Европа и Северная Америка.

В международном Индексе уязвимости перед инфекционными болезнями (Infectious Disease Vulnerability Index, IDVI) большинство стран Африки - в самом низу. Больше 50 баллов по шкале от 0 до 100 имеют только ЮАР, Египет, Алжир, Марокко, Тунис - как раз те страны, которые провели больше всего тестов и обнаружили у себя больше всего заразившихся.

С другой стороны, как полагают специалисты, Африке может помочь опыт борьбы с этими и другими эпидемиями.

«Африканские страны недавно повысили готовность к COVID-19. Многие страны укрепили средства контроля в аэропортах и ввели измерение температуры в пунктах пересечения границы благодаря тому, что у них уже было оборудование, оставшееся после эпидемии лихорадки Эбола в 2013-2016 годах», - писала группа ученых из Сорбонны и других университетов Европы в исследовании, опубликованном в научном журнале Lancet.

Авторы этого исследования, собрав сведения о пассажирских авиаперевозках между Китаем и Африкой, предсказали, что больше всего «импорт» коронавируса угрожает ЮАР, Египту и Алжиру. Пока, судя по числу выявленных заразившихся, прогноз выглядит верным.

В последние дни африканские страны вслед за европейскими одна за другой закрывают границы и объявляют карантин.

Египет, Судан, Тунис, Гана, Камерун и Кения полностью закрыли границы для иностранцев. ЮАР, Алжир, Марокко, Мали, Нигерия, Кения, Танзания и Мадагаскар закрыли границы частично, то есть не для всех иностранных граждан. В понедельник в двух крупнейших городах Нигерии, Лагосе и Абудже, был объявлен двухнедельный карантин.

В ЮАР, где по состоянию на 29 марта было обнаружено 1280 инфицированных, с 26 марта на 21 день объявлен полный карантин - закрыто всё, кроме продовольственных магазинов, кроме того, власти запретили продажу алкоголя.

В Демократической республике Конго власти объявили карантин с 29 марта только в столице Киншасе. Киншаса закрыта для въезда и выезда, а ее жителям велено четыре дня сидеть дома, после чего им будет позволено в течение двух дней ходить на рынки и в магазины. Этот шестидневный цикл будет повторяться в течение по крайней мере трех недель.

В Танзании закрыли все учебные заведения и отменили спортивные соревнования, но закрывать церкви и мечети президент Джон Магуфули отказался, сказав, что в них предлагают «настоящее исцеление».

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта объявил в связи с коронавирусом чрезвычайное положение и ввел комендантский час с девяти вечера до пяти утра, но парламентские выборы при этом не отменил - они прошли 29 марта.