В Москве почти 40% заболевших тяжелой формой коронавируса младше 40 лет

CentralAsia (CA) - Почти 40% заразившихся коронавирусом пациентов в Москве, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ), оказались моложе 40 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с заболеванием.



Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. На искусственной вентиляции легких почти 40% пациентов младше 40 лет. Доля таких больных в возрасте до 60 лет составляет целых 64%, то есть две трети от числа всех пациентов на ИВЛ. Эти данные подтверждаются и примерами других стран.

Количество заболевших в Москве составляет 1014 человек. Среди всех заболевших 46% - в возрасте от 35 до 64 лет. На втором месте по количеству людей с подтвержденным диагнозом – молодежь, то есть люди от 18 до 34 лет. Их сейчас около 33,5%. Еще 15% - люди старше 65 лет. 5,5% составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме или вообще без симптомов, но могут быть носителями вируса.

Статистика подтверждает, что заболеть коронавирусом может каждый, независимо от возраста. А предсказать, как будет протекать болезнь у конкретного человека, невозможно, отметили в штабе Москвы. На настоящий момент по данным SCMP, число случаев коронавируса в мире составляет более 730 тысяч. Количество летальных исходов - 34769 и число выздоровевших - 153231 человек.

